Suudi Arabistan, Husiler'in Riyad'a fırlattığı balistik füzenin düşürüldüğünü duyurdu - Son Dakika

Suudi Arabistan, hava savunma sistemlerinin Husiler tarafından Riyad'ı hedef alan bir balistik füzeyi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın Twitter hesabına göre, Arap koalisyon güçleri Husiler tarafından Riyad'a gönderilen bir balistik füzenin Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki de yaptığı açıklamada, İran tarafından desteklenen Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze gönderdiklerini belirtti.

Füzenin düşürülmesi sırasında şarapnel parçalarının kentteki bazı semtlere dağıldığını kaydeden Maliki, ancak herhangi bir zarar meydana gelmediğini ifade etti.

Ayrıca SPA Sana'dan hareket eden iki adet insansız hava aracının da Yemen toprakları içinde düşürüldüğünü ve Husilerin bu saldırganlık eylemleri için sivil mekanları kullandığına dikkat çekildi.

Akşam saatlerinde yine Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Hamis Muşayt kentine benzeri bir balistik füze saldırısı düzenlendiği ve hava savunma güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

Yemen'deki Arap koalisyonu, dün sabah saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, İran destekli Husilerin son 24 saatte silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) Suudi Arabistan'ı hedef alan 7 saldırı girişiminin önlendiğini duyurmuştu.

Öte yandan Husilerin askeri sözcüsü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın derinliklerinde geniş çaplı özel bir askeri operasyon gerçekleştirdiklerini ayrıntılarını yakında paylaşacaklarını kaydetti.