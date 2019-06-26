Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Husilere ait bir İHA düşürdü
Son Dakika Güncel Haber

Suudi Arabistan Husilere ait bir İHA düşürdü

1 saat önce

Suudi Arabistan, Husiler tarafından gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) Asir bölgesindeki Hamis Muşayt kentinde düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan Husilere ait bir İHA düşürdü, System.String[]
Suudi Arabistan, Husiler tarafından gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) Asir bölgesindeki Hamis Muşayt kentinde düşürüldüğünü duyurdu.
Suudi Arabistan haber ajansına (SPA) göre Arap Koalisyon Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetlerinin Husilerin fırlattığı İHA'yı düşürdüğünü açıkladı.
Haberde, İHA'nın ülkenin güneybatısındaki Asir bölgesine bağlı Hamis Muşayt kentinde çöle düşürüldüğü belirtildi.
Husiler, son dönemde İHA saldırılarıyla Suudi Arabistan için ciddi tehdit oluşturmaya başladı. Geçen hafta Husiler tarafından yapılan açıklamada, Cizan havaalanının Yemen'den gönderilen İHA'larca vurulduğu aktarılmıştı.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:01 Kaynak: AA
Suudi Arabistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atıyla sokakları turlayan adam görenleri şaşırtıyor BM'den "Suriye'de gerginliği azaltın hayatları kurtarın" çağrısı Sosyal medyada başlayan kavga kanlı bitti! Gemlik Kaymakamı'nın 3 oğlu bıçaklandı Ekrem İmamoğlu açıkladı! İBB önünde bildiri okuyan personel işten çıkarılacak mı?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 06:19:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Husilere ait bir İHA düşürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]