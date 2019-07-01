Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Husilere ait bir İHA'yı düşürdü
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Suudi Arabistan Husilere ait bir İHA'yı düşürdü

1 saat önce

Suudi Arabistan, Yemen'deki Husiler tarafından gönderilen bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan Husilere ait bir İHA'yı düşürdü, System.String[]
Suudi Arabistan, Yemen'deki Husiler tarafından gönderilen bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
Suudi Arabistan haber ajansına SPA'ya göre, Arap Koalisyonu Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Husilerin başkent Sana'dan Suudi Arabistan'a doğru fırlattığı İHA'nın, Hava Savunma Kuvvetlerince Yemen topraklarında düşürüldüğünü açıkladı.
Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak bu ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:20 Kaynak: AA
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