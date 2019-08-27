Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Husilere ait bir SİHA'yı düşürdü
Son Dakika Güncel Haber

Suudi Arabistan Husilere ait bir SİHA'yı düşürdü

1 saat önce

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'a gönderilen bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan Husilere ait bir SİHA'yı düşürdü, System.String[]

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'a gönderilen bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Husilere ait SİHA'nın sabah saatlerinde Yemen hava sahasında düşürüldüğünü belirtti.

Maliki, koalisyon güçlerinin, sivillerin korunması hedefiyle SİHA'larla mücadelede gerekli tüm operasyon önlemlerini aldığını ifade etti.

Arap koalisyon güçleri, dün yine Husiler tarafından Suudi topraklarını hedef alan bir SİHA ve 6 balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha Havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Araplar, Türkiye'den 17 yılda 2 milyon 553 bin metrekare toprak satın aldı!
Suudi Arabistan, ders kitaplarında Osmanlı İmparatorluğu'nu 'İşgalci' olarak tanımladı Son dakika: Erdoğan'ın "güvenli bölge" çıkışına Putin'den destek: Türkiye'nin meşru hakkıdır Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Moskova'da görüşen Rus lider Putin, İdlib konusunda anlaşıldığını duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 18:09:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Husilere ait bir SİHA'yı düşürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]