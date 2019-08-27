Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Husilere ait bir SİHA'yı düşürdü
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Suudi Arabistan Husilere ait bir SİHA'yı düşürdü

1 saat önce

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'a gönderilen bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan Husilere ait bir SİHA'yı düşürdü, System.String[]

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'a gönderilen bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan, Yemen, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:45 
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