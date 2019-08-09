Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Husilere ait İHA'yı düşürdü
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Suudi Arabistan Husilere ait İHA'yı düşürdü

1 saat önce

Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki koalisyon, Suudi Arabistan'ın Abha kentine Husiler tarafından gönderilen İnsansız Hava Aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

Suudi Arabistan Husilere ait İHA'yı düşürdü, System.String[]
Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki koalisyon, Suudi Arabistan'ın Abha kentine Husiler tarafından gönderilen İnsansız Hava Aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

Yemen hükümetini destekleyen Arap Koalisyonu Sözcüsü Albay Turki el-Maliki yaptığı açıklamada," Husilerin İHA'yı kullanarak düzenledikleri saldırılar başarısız oldu. Yemen'den atılan İHA ve füzeleri engellemek için en iyi uygulamaları kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Maliki, "İran destekli Husilerin saldırılarına karşı durmaya devam edeceğiz. Husilerin elindeki silahları yok etmeye ve sivilleri korumaya yönelik operasyonumuz sürecek" dedi.

Husiler Suudi Arabistan'daki Uluslararası Abha Havalimanına İHA ile saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saria yaptığı açıklamada,"Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanına düzenlediğimiz saldırılar nedeniyle uçuşlar askıya alındı" dedi.

Saria, saldırıların Suudi Arabistan'ın Yemen'de uyguladığı ablukaya yanıt olduğunu belirterek,"Suudi Arabistan'daki sivillerden ve şirketlerden askeri bölgelerden uzaklaşın" çağırısı yaptı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek verme amacıyla operasyonlarını sürdürüyor. - RİYAD
Suudi Arabistan, Yemen, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:42 Kaynak: İHA
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