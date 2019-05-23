Suudi Arabistan Husilere ait SİHA'yı imha etti

Suudi Arabistan, Yemen'deki Husiler tarafından Necran Havaalanı'na saldırı için gönderilen silahlı insansız hava aracının (SİHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan, Yemen'deki Husiler tarafından Necran Havaalanı'na saldırı için gönderilen silahlı insansız hava aracının (SİHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Necran Havaalanı'nı hedef almaya çalışan Husilere ait SİHA'nın Kraliyet Hava Kuvvetlerince imha edildiğini belirtti.



Husilere ait El-Mesira televizyonu ise SİHA'yla düzenlenen saldırıda Necran Havaalanı'ndaki Patriot sisteminin hedef alındığını ve saldırının başarıya ulaştığını iddia etmişti.



Yemen'deki Husiler, üç gündür aralıklarla Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran bölgesinde bulunan havaalanına hava saldırıları düzenliyor.



Husi yönetimine bağlı Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve bu ülkelerin Yemen'deki askeri karargahları ile önemli tesislerinden oluşan toplam 300 noktaya saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu. Necran, Husilerin hedefindeki bölgeler arasında yer alıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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