Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Husilerin attığı füzeyi havada imha etti
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Suudi Arabistan Husilerin attığı füzeyi havada imha etti

1 saat önce

Suudi Arabistan, Husilerin Necran vilayetine yönelik füze saldırısının hava savunma sistemi tarafından önlendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Husilerin attığı füzeyi havada imha etti, System.String[]

Suudi Arabistan, Husilerin Necran vilayetine yönelik füze saldırısının hava savunma sistemi tarafından önlendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu sözcüsü Turki el-Maliki, Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, Yemen'in Sada ilinden gönderilen balistik füzenin Yemen hava sahası içinde düşürüldüğünü duyurdu.

Maliki, "Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetleri, Husi militanlarının Suudi Arabistan'ın güneyinde bulunan Necran'a yönelik füzesini havada imha etti." dedi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, daha önce yaptığı yazılı açıklamada, Necran'daki Kral Halid Hava Üssü'nü hedef aldıklarını ifade etmişti.

Seri, Necran'ı balistik Bedir-1 füzeleri ve Kasıf-2K tipi silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vurduklarını kaydetmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen balistik füzelerin yanı sıra SİHA'ları da kullanarak, ülkenin güney bölgelerini hedef alıyor.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:24 Kaynak: AA
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