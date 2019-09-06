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Suudi Arabistan Husilerin füzesini havada imha etti

57 dakika önce

Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan balistik füze Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildi.

Suudi Arabistan Husilerin füzesini havada imha etti, System.String[]

Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan balistik füze Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildi.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun haberine göre, ülkenin güneyindeki Necran kentini hedefleyen Husilerin ateşlediği balistik füze havada imha edildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki, Yemen'in Amran kentinden fırlatılan füzenin Sada kenti semalarında etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Maliki, Husilerin balistik füze saldırısıyla insan haklarına ilişkin uluslararası hukuku ihlal ettiğini kaydetti.

Öte yandan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husi yanlısı medya organlarında yer alan açıklamasında, Bedir 1 tipi balistik füze ile Necran Havaalanı'ndaki insansız hava aracı depolarını vurduklarını ifade etti.

Hedefin yüksek hassasiyetle vurulduğunu aktaran Seri, saldırının uluslararası hukuka uygun olduğunu savundu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.


Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen balistik füzelerin yanı sıra silahlı insansız hava araçlarını da kullanarak, ülkenin güney bölgelerini hedef alıyor.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:32 Kaynak: AA
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