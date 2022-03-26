Suudi Arabistan: Husilerin saldırıları uluslararası normların ihlalidir - Son Dakika

Suudi Arabistan, Yemen'de İran destekli Husilerin, ülkeye yönelik saldırılarının, kanunların ve uluslararası normların ihlali olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin ülkenin farklı bölgelerinde sivillere ve petrol tesislerine gerçekleştirdiği saldırılar kınandı.

Husilerin, ülkeye yönelik saldırılarının, kanunların ve uluslararası normların ihlali olduğu belirtilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın, ülkedeki petrol tesislerine yönelik tekrarlayan saldırılar nedeniyle, uluslararası piyasalara petrol arzı konusunda yaşanacak herhangi bir aksaklıktan sorumlu olmadığı ifade edildi.

Bakanlık, uluslararası camianın, İran'ın, Husilere balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) teknolojileri sunmasının oluşturduğu tehlikenin farkına varmasının önemine işaret etti.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın yanı sıra Cidde, Cizan ve diğer bazı bölgelere İHA ve füzelerle saldırılar düzenlediklerini öne sürmüştü.

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Cidde'de yer alan Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerinin saldırıya uğradığını açıklamıştı.

Saldırının "Yemen'deki İran destekli terörist Husi milisleri" tarafından düzenlendiğini ifade eden Maliki, tesislerdeki iki petrol deposunda yangın çıktığını aktarmıştı.