Suudi Arabistan: Husilerin saldırıları uluslararası normların ihlalidir - Son Dakika
Üye Girişi

Suudi Arabistan: Husilerin saldırıları uluslararası normların ihlalidir

26.03.2022 02:59
Suudi Arabistan: Husilerin saldırıları uluslararası normların ihlalidir

Suudi Arabistan, Yemen'de İran destekli Husilerin, ülkeye yönelik saldırılarının, kanunların ve uluslararası normların ihlali olduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan, Yemen'de İran destekli Husilerin, ülkeye yönelik saldırılarının, kanunların ve uluslararası normların ihlali olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin ülkenin farklı bölgelerinde sivillere ve petrol tesislerine gerçekleştirdiği saldırılar kınandı.

Husilerin, ülkeye yönelik saldırılarının, kanunların ve uluslararası normların ihlali olduğu belirtilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın, ülkedeki petrol tesislerine yönelik tekrarlayan saldırılar nedeniyle, uluslararası piyasalara petrol arzı konusunda yaşanacak herhangi bir aksaklıktan sorumlu olmadığı ifade edildi.

Bakanlık, uluslararası camianın, İran'ın, Husilere balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) teknolojileri sunmasının oluşturduğu tehlikenin farkına varmasının önemine işaret etti.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın yanı sıra Cidde, Cizan ve diğer bazı bölgelere İHA ve füzelerle saldırılar düzenlediklerini öne sürmüştü.

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Cidde'de yer alan Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerinin saldırıya uğradığını açıklamıştı.

Saldırının "Yemen'deki İran destekli terörist Husi milisleri" tarafından düzenlendiğini ifade eden Maliki, tesislerdeki iki petrol deposunda yangın çıktığını aktarmıştı.

YORUMLAR
500
ABD, Husilerin Suudi Arabistan saldırılarını kınadı ABD, Husilerin Suudi Arabistan saldırılarını kınadı Husilerin saldırısı sonucu Cidde'deki Saudi Aramco tesislerinde yangın çıktı Husilerin saldırısı sonucu Cidde'deki Saudi Aramco tesislerinde yangın çıktı

Suudi Arabistan, Petrol, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan: Husilerin saldırıları uluslararası normların ihlalidir - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Zelenski uyardı: Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek
00:54 Aziz Yıldırım, Mesut Özil'e haber yolladı: Sana söz veriyorum
00:34 Ümit Milli Takım, İskoçya'yı 2-0 mağlup etti!
00:27 Son seçim anketinde AK Parti'nin oyları yükselişte!
00:12 Emmanuel Macron: Mariupol kentini terk etmek isteyenler için Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceğiz
00:05 Valerien Ismael, Beşiktaş'a gelir gelmez ilk kuralı koydu!
23:25 Usulsüzlük soruşturması kapsamında Juventus'un yıldızları ifadeye çağrıldı!
23:13 Kız çocuklarının eğitimlerinin askıya alınmasına tepki olarak ABD, Taliban'la görüşmeyi reddetti!
22:47 Ersin Destanoğlu yaptığı kurtarışla gönülleri fethetti!
22:25 Ukrayna ve Rusya savaşıyla ilgili profesörden tepki çeken sözler: Putin'in yerinde olsam küçük bir NATO ülkesine nükleer atarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 03:14:09. #1.12#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan: Husilerin saldırıları uluslararası normların ihlalidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement