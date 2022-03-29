Suudi Arabistan: Husilerin saldırıları uluslararası güvenliği tehdit ediyor - Son Dakika
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Suudi Arabistan: Husilerin saldırıları uluslararası güvenliği tehdit ediyor

29.03.2022 17:09
Suudi Arabistan: Husilerin saldırıları uluslararası güvenliği tehdit ediyor

Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarının bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ettiğini bildirdi.

Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarının bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ettiğini bildirdi.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalının haberine göre Bakanlar Kurulu, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında toplandı.

Toplantıda Yemen'deki Husilerin son dönemde Suudi Arabistan'daki sivil ve önemli bazı noktalara yönelik saldırıları ele alındı.

Husilerin saldırılarının bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ettiğine vurgu yapılan toplantıda, bu tür saldırıların aynı zamanda Husilerin siyasi çözüm karşıtlığını ve çözümü baltalama isteğini yansıttığı ifade edildi.

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, 25 Mart'ta Husilerin, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Saudi Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerine saldırı düzenlediğini ve iki petrol deposunda yangın çıktığını açıklamıştı.

Suudi yetkililer, bu tür saldırıların Riyad'ın yanı sıra küresel enerji güvenliğini de hedef aldığını ifade ederken, saldırıya uluslararası kamuoyundan da tepki gelmişti.

Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Suudi Arabistan, Kabine, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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