Suudi Arabistan'ı dolu vurdu - Son Dakika
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Suudi Arabistan'ı dolu vurdu

24.06.2022 22:16

Suudi Arabistan'ın güney batısında yer alan Asir bölgesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle yetkililer, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Suudi Arabistan'ın güney batısında yer alan Asir bölgesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle yetkililer, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Suudi Arabistan'ın güney batısında yer alan Asir bölgesinde şiddetli dolu yağdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yaz ortasında yağan fındık büyüklüğündeki dolu dikkat çekti. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, kötü hava koşullarına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları ve yağışların yol açacağı ani sellere karşı önlem almaları konusunda uyarıda bulundu. Yetkililer, ayrıca vatandaşlara zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaları çağrısında bulundu.

(Muhammed Rabah - İHA)

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'ı dolu vurdu - Son Dakika

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