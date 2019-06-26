Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'ı vuran droneların Irak'tan kalktığı iddiası yalanlandı
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Suudi Arabistan'ı vuran droneların Irak'tan kalktığı iddiası yalanlandı

21 dakika önce

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, geçen ay Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini hedef alan droneların ülkesinden kalktığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Suudi Arabistan'ı vuran droneların Irak'tan kalktığı iddiası yalanlandı, System.String[]
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, geçen ay Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini hedef alan droneların ülkesinden kalktığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, Suudilerin petrol tesislerini vuran droneların Irak'tan kalktığına dair iddiaların ABD'li yetkililerce kendisine sorulduğunu açıkladı.
Washington yönetiminin iddialarını Irak ordusu ve istihbarat servisine ilettiğini söyleyen Abdulmehdi, ordu ve istihbaratın bu iddiayı doğrulamadığını belirtti.
Suudi Arabistan, 14 Mayıs'ta Duvadmi ve Afif kentlerindeki petrol tesislerine bomba yüklü dronelarla saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:43 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Irak, Güncel
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