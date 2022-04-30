Suudi Arabistan ile 5 Arap ülkesinde Ramazan Bayramı pazartesi günü kutlanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Suudi Arabistan ile 5 Arap ülkesinde Ramazan Bayramı pazartesi günü kutlanacak

30.04.2022 19:46
Suudi Arabistan ile 5 Arap ülkesinde Ramazan Bayramı pazartesi günü kutlanacak

Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yemen, Ramazan Bayramı'nı pazartesi günü kutlayacak.

Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yemen, Ramazan Bayramı'nı pazartesi günü kutlayacak.

Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi yaptığı açıklamada, hilalin bugün (cumartesi) görülemediğini, yarın (pazar) ise ramazan ayının bittiğini açıkladı.

Açıklamada, pazartesi gününün şevval ayının ve Ramazan Bayramı'nın ilk günü olduğu belirtildi.

Katar, Kuveyt, BAE, Irak Sünni Vakfı ve Yemen'de de yetkili merciler tarafından yapılan açıklamalarda, ramazan ayının son günü olarak 1 Mayıs Pazar gününün tespit edildiği ve 2 Mayıs Pazartesi günü ise şevval ayının ilk günü, yani bayram olduğu duyuruldu.

YORUMLAR
500
Öz: Bayramlar birlik ve beraberlik günleridir Öz: Bayramlar birlik ve beraberlik günleridir Adilcevaz'da 'Bayramınız kemerli olsun' uygulaması yapıldı Adilcevaz'da 'Bayramınız kemerli olsun' uygulaması yapıldı

Suudi Arabistan, Ramazan Bayramı, Pazartesi, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan ile 5 Arap ülkesinde Ramazan Bayramı pazartesi günü kutlanacak - Son Dakika


Son Dakika
19:34 Hırçın çakal, plajda tek bulduğu çocuğun suratını parçaladı
19:31 Trabzonspor-Antalyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
19:30 La Liga'da şampiyon Real Madrid oldu!
18:57 Burak Elmas basın toplantısında Fatih Terim'e çağrıda bulundu
18:46 Kadın masör, para karşılığında müşterisiyle cinsel ilişkiye girerken patronuna yakalandı
18:32 Burak Elmas Galatasaray'ın seçim tarihini canlı yayında açıkladı!
18:19 Konyaspor, Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda rahat bir nefes aldı
18:05 Trabzonsporlular kutlamalara başladı! Eşini hastanede bırakıp gelen taraftarın sözleri gündem oldu
17:57 Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na tepki: Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindeyiz
17:29 ABD'de kıyamet alameti olarak görülen sakallı kurbağa panik yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 19:52:50. #1.13#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan ile 5 Arap ülkesinde Ramazan Bayramı pazartesi günü kutlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement