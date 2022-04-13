Suudi Arabistan ile ABD arasında askeri işbirliği görüşmeleri yapıldı - Son Dakika
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Suudi Arabistan ile ABD arasında askeri işbirliği görüşmeleri yapıldı

13.04.2022 00:48
Suudi Arabistan ile ABD arasında askeri işbirliği görüşmeleri yapıldı

Suudi Arabistan ve ABD arasında bölgenin güvenliği ve istikrarına yönelik işbirliği için askeri görüşmeler yapıldığı bildirildi.

Suudi Arabistan ve ABD arasında bölgenin güvenliği ve istikrarına yönelik işbirliği için askeri görüşmeler yapıldığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (NAVCENT) Komutanı Amiral Charles Cooper ile Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyad er-Rumeyli bir araya geldi.

Başkent Riyad'taki Genelkurmay Başkanlığında yapılan görüşmeye, Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Fahd bin Abdullah el-Gufeyli ve iki taraftan üst düzey subaylar da katıldı.

Görüşmede, bölgenin istikrarı ve güvenliği için ABD ve Suudi deniz kuvvetleri arasında işbirliği ve ortak öneme sahip konuların ele alındığı kaydedildi.

Haberde Amerikalı komutanın Riyad'a ne zaman geldiği ve ziyaretinin süresine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Suudi Arabistan, Charles Cooper, Genel Kurmay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan ile ABD arasında askeri işbirliği görüşmeleri yapıldı - Son Dakika


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