Suudi Arabistan ile ABD, farklı alanlarda 18 anlaşma ve mutabakat zaptına imza attı - Son Dakika
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Suudi Arabistan ile ABD, farklı alanlarda 18 anlaşma ve mutabakat zaptına imza attı

16.07.2022 03:22
Suudi Arabistan ile ABD, farklı alanlarda 18 anlaşma ve mutabakat zaptına imza attı

Suudi Arabistan ile ABD arasında 18 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Suudi Arabistan ile ABD arasında 18 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ziyareti kapsamında iki ülkenin Enerji, Yatırım, Haberleşme ve Sağlık bakanlıkları ile bu alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlar enerji, yatırım, iletişim, uzay ve sağlık alanlarında iş birliği için masaya oturdu.

Haberde, 18 anlaşma ve mutabakat zaptının, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamında ve gelecek vaat eden sektörlerde yatırım yapma amacıyla imzalandığı belirtildi.

Anlaşmalardan 13'ünün, Suudi Arabistan'daki Enerji ve Yatırım bakanlıklarının yanı sıra Jubail ve Yanbu Kraliyet Komisyonu ile ABD Havacılık Şirketi Boeing, Raytheon Savunma Sanayii, tıbbi cihaz şirketi Medtronic ve yazılım şirketi Digital Diagnostics gibi önde gelen bir grup Amerikan şirketi arasında imzalandığı ifade edildi.

Ayrıca Suudi Arabistan Uzay Dairesi; Ay, Mars ve kuyruklu yıldızların barışçıl amaçlar için kullanılmasını öngören uluslararası koalisyona katılmak için ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Ay Keşif Programı Artemis'i imzaladı.

Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ise bilişim teknolojisi alanında lider bir şirket olan ABD merkezli IBM ve ABD Ulusal İletişim ve Bilgi İdaresi (NTIA) ile mutabakat zaptlarına imza attı.

İki ülke arasında ayrıca, temiz enerji ve halk sağlığı, tıbbi bilimler ve araştırma alanlarında mutabakat zaptları imzalandı.

ABD Başkanı Joe Biden İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bölge ziyaretinin son durağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gelmişti. Biden, Riyad yönetiminin hava sahasını İsrail'e açma kararının ardından Tel Aviv'den doğrudan Suudi Arabistan'a gelen ilk ABD Başkanı oldu.

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Kaynak: AA

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