Suudi Arabistan ile ABD'nin ortak hava tatbikatı sona erdi - Son Dakika
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Suudi Arabistan ile ABD'nin ortak hava tatbikatı sona erdi

23.03.2022 21:02
Suudi Arabistan ile ABD'nin ortak hava tatbikatı sona erdi

Suudi Arabistan, ülkenin kuzeyinde 2 hafta önce ABD ile başlatılan hava tatbikatının tamamlandığını bildirdi.

Suudi Arabistan, ülkenin kuzeyinde 2 hafta önce ABD ile başlatılan hava tatbikatının tamamlandığını bildirdi.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Krallığı Hava Kuvvetleri ile ABD Hava Kuvvetleri'nin stratejik savaş hazırlığı ve dost ülkelerle entegrasyon için ortak tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi.

Kuzey kesiminde yer alan Kral Faysal Hava Üssü'nde 9 Mart'ta başlayan hava tatbikatının sona erdiğine işaret edilen haberde, ortak hava tatbikatının askeri iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediğine dikkat çekildi.

Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-15 C/SA tipi savaş uçaklarının tatbikatta görev aldığı vurgulanan haberde, ABD Hava Kuvvetleri'nin ise F-16 ve F18 savaş uçaklarıyla katıldığı kaydedildi.

Riyad yönetimi, bölgenin güven ve istikrarı için ABD Hava Kuvvetleri ile iş birliğini sürdürdüğüne işaret etmişti.

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Kaynak: AA

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