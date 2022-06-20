Suudi Arabistan ile Irak'ın ortaklaşa düzenlediği kara tatbikatı sona erdi

Suudi Arabistan ile Irak'ın düzenlediği "Arap Kardeşler 1" isimli ortak kara tatbikatının sona erdiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki Prens Halid bin Sultan Eğitim Merkezi'nde 12 Haziran'da başlayan tatbikat 9 gün sürdü.

Tatbikatın amacının "muharebe verimliliği ile saha deneyimini artırmak ve tatbikata katılan taraflar arasında askeri kavram ve terminolojiyi birleştirmek" olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan Ordusu Kuzey Bölgesi Komutanı Tümgeneral Salih bin Ahmed ez-Zehrani, "Arap Kardeşler 1" tatbikatıyla planlanan hedefe ulaşıldığını ve Suudi Arabistan ile Irak kuvvetlerinin görevlerini başarıyla yerine getirdiğini ifade etti.

Söz konusu tatbikatın Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin kardeş ve dost ülkelerin kuvvetleriyle yıl boyunca yürüttüğü karma askeri tatbikatlardan biri olduğu belirtildi.

Son dönemde Irak-Suudi Arabistan ilişkilerinde kaydedilen gözle görülür ilerleme dikkati çekiyor. Bu ilerleme üst düzey askeri heyetlerin karşılıklı ziyaretleri, güvenlik alanında imzalanan anlaşmalar ve ortak tatbikatlarla da kendini gösteriyor.