Suudi Arabistan ile Irak'tan ortak kara tatbikatı - Son Dakika
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Suudi Arabistan ile Irak'tan ortak kara tatbikatı

14.06.2022 22:31
Suudi Arabistan ile Irak'tan ortak kara tatbikatı

Suudi Arabistan, Irak ile "Arap Kardeşler" isimli ortak kara tatbikatına başladığını duyurdu.

Suudi Arabistan, Irak ile "Arap Kardeşler" isimli ortak kara tatbikatına başladığını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki Prens Halib bin Sultan Eğitim Merkezinde dün başlayan tatbikat 9 gün sürecek. Suudi Arabistan Ordusu Kuzey Bölgesi Komutanı Tümgeneral Salih bin Ahmed ez-Zehrani, tatbikatın amacının iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmek ve askeri alanda tecrübe alışverişini sağlamak olduğunu belirtti.

Zehrani, tatbikatın, Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerinin, komşu ve dost ülkelerle uyguladığı eğitim planı çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Son dönemde Irak-Suudi Arabistan ilişkilerinde kaydedilen gözle görülür ilerleme dikkati çekiyor. Bu ilerleme üst düzey askeri heyetlerin karşılıklı ziyaretleri, güvenlik alanında imzalanan anlaşmalar ve ortak tatbikatlarla da kendini gösteriyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan ile Irak'tan ortak kara tatbikatı - Son Dakika

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