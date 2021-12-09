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Suudi Arabistan ile Katar güvenlik ve istikrar için ortak tutum belirlemede anlaştı - Son Dakika

Suudi Arabistan ile Katar güvenlik ve istikrar için ortak tutum belirlemede anlaştı

09.12.2021 21:29
Suudi Arabistan ile Katar güvenlik ve istikrar için ortak tutum belirlemede anlaştı

Suudi Arabistan ve Katar, iki ülkenin güvenliğini ve istikrarını korumak için tüm uluslararası alanlarda ortak tutum belirleme ve gelişmelerle ilgili istişarede bulunma konusunda anlaştı.

Suudi Arabistan ve Katar, iki ülkenin güvenliğini ve istikrarını korumak için tüm uluslararası alanlarda ortak tutum belirleme ve gelişmelerle ilgili istişarede bulunma konusunda anlaştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın bu yılın başında Körfez krizinin sona ermesinden bu yana Katar'a gerçekleştirdiği ilk ziyaretin ardından iki ülke makamlarından ortak açıklama yapıldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansına göre, açıklamada, iki tarafın güvenlik ve istikrarını koruyan ortak tutumlar ortaya koymaya çalışmak için tüm ikili ve çok taraflı platformlardaki gelişmelerle ilgili koordinasyon sağlama konusunda anlaştığı belirtildi.

Tarafların Orta Doğu'da barışın sağlanması ve Filistin- İsrail sorununa iki devletli çözüm çabalarına destek verdiği kaydedilen açıklamada, Lübnan'ın krizlerini aşmasını sağlamak için kapsamlı reformlar gerçekleştirmenin önemi, bölgenin güvenliğini ve istikrarını bozacak herhangi bir eylemin başlangıç ??noktası veya uyuşturucu kaçakçılığı koridoru olmamasının gerekliliği vurgulandı.

Açıklamada, Suudi Arabistan ve Katar'ın Yemen halkının sıkıntılarını hafifletmek için ülkedeki krize kapsamlı bir siyasi çözüm bulma çabalarına devam etme konusunda görüş birliğinde olduğu bildirildi.

Bölgede istikrar ve güvenliğin gerçekleşmesi için Libya ve Suriye krizlerine de siyasi çözüm bulunması konusunda mutabık kalındığı aktarılan açıklamada, iki tarafın Afganistan'da istikrarı sağlama konusunda da anlaştığı kaydedildi.

İki ülke, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak şekilde İran'ın nükleer ve füze konularında ciddi ve etkili bir şekilde uluslararası iş birliği çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 14 Aralık'ta ülkesinde düzenlenmesi planlanan Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi öncesinde, 6 Aralık'ta Körfez turuna çıkmıştı.

Körfez krizinin sona ermesinin ardından Katar ve Suudi Arabistanlı yetkililer arasında son dönemde diplomatik temaslarda artış görülüyor.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" iddiasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez krizi, bu yıl 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El- Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde imzalanan Ula Bildirisi ile çözüme kavuşmuştu.

Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Körfez, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan ile Katar güvenlik ve istikrar için ortak tutum belirlemede anlaştı - Son Dakika


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