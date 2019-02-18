Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan ile Pakistan Arasında 69,7 Milyar Riyallik Anlaşma

Suudi Arabistan ile Pakistan Arasında 69,7 Milyar Riyallik Anlaşma

1 saat önce

Suudi Arabistan ve Pakistan, yenilenebilir enerji, petrokimya ve madencilik alanlarında 69,7 milyar riyal (yaklaşık 18,5 milyar dolar) tutarında 4 mutabakat zaptı ve 1 anlaşma imzaladı.

Suudi Arabistan ile Pakistan Arasında 69,7 Milyar Riyallik Anlaşma, System.String[]
Suudi Arabistan ve Pakistan, yenilenebilir enerji, petrokimya ve madencilik alanlarında 69,7 milyar riyal (yaklaşık 18,5 milyar dolar) tutarında 4 mutabakat zaptı ve 1 anlaşma imzaladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Pakistan'a düzenlediği ziyaret kapsamında iki ülke yetkilileri arasında farklı alanlarda işbirliğini güçlendirecek mutabakat zaptları ve 1 anlaşma imzalandı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan ve Pakistanlı yetkililer arasında, madencilik alanında 22,5 milyar riyal tutarında mutabakat zaptı imzaladı. Söz konusu mutabakat kapsamında madencilik alanında işbirliğini artırmak ve Pakistan'daki madencilik projelerine yatırım yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Yenilenebilir enerji alanında 7,5 milyar, rafinaj ve petrokimyada 37,5 ve elektrik üretim projelerinin desteklenmesi alanında 1,2 milyar riyal mutabakat zaptı imzalandı. İmzalanan anlaşmanın ise Pakistan'a aylık 1 milyar riyal değerinde yakıt tedariki sağlanmasını hedeflediği belirtildi.

Prensi Muhammed bin Selman, çıktığı Asya turu kapsamında dün Pakistan'ı ziyaret etmişti. Muhammed bin Selman'ın tur kapsamında Hindistan ve Çin'i de ziyaret etmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:27 Kaynak: AA

Madencilik, Suudi Arabistan, Pakistan, Ekonomi
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