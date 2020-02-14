Suudi Arabistan ile Pakistan arasında "Al Samsam 7" askeri tatbikatı başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suudi Arabistan ile Pakistan arasında 'Al Samsam 7' askeri tatbikatı başladı - Son Dakika

Suudi Arabistan ile Pakistan arasında "Al Samsam 7" askeri tatbikatı başladı

50 dakika önce

Suudi Arabistan ile Pakistan arasında "Al Samsam 7" adlı ortak askeri tatbikat ülkenin kuzeyinde başladı.

Suudi Arabistan ile Pakistan arasında

Suudi Arabistan ile Pakistan arasında "Al Samsam 7" adlı ortak askeri tatbikat ülkenin kuzeyinde başladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, ortak askeri tatbikat Hafr el-Batın bölgesinde yapılıyor.

Tatbikatın komutanı Tümgeneral Mansur bin Abdullah el-Karni, Pakistan ile yapılan askeri tatbikatın dost ve kardeş ülkelerle yapılan ortak kara tatbikatlarından biri olduğunu belirtti.

Silahlı kuvvetlerin verimliliğinin artırılmasının hedeflendiğini belirten Karni, Suudi Arabistan'ın tatbikata katılan Kral Fahd 6. Tugayı'nın Yemen'de oldukça deneyim kazandığına işaret etti. Karni, Pakistan'dan katılan birliklerin de asimetrik savaş konusunda oldukça deneyimli olduklarına dikkati çekti.

Tatbikata katılan birliklerin sayısı ve tatbikat süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:22 Kaynak: AA
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