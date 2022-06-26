Suudi Arabistan ile Pakistanlı yetkililer, askeri iş birliğinin güçlendirilmesini görüştü

Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman bin Abdulaziz ile Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva, iki ülke arasında savunma ve askeri alanda iş birliğinin güçlendirilmesini ele aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Savunma Bakan Yardımcısı Bin Abdulaziz ile Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Bacva, Cidde'de bir araya geldi.

Görüşmede, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında savunma ve askeri alanda iş birliğinin güçlendirilme yolları ile ortak öneme sahip bir dizi konu değerlendirildi.

Suudi Arabistan ve Katar Genelkurmay Başkanları görüşmesi

Öte yandan Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli ile Katarlı mevkidaşı Salim bin Hamed en-Nabit başkent Riyad'daki İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu binasında bir araya geldi.

İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu Genel Sekreteri Muhammed bin Said el-Meğıdi'nin de katıldığı görüşmede, Katar ile Koalisyon arasındaki iş birliğini geliştirmenin yolları ile ortak öneme sahip konular ele alındı.