Suudi Arabistan ile Yemen'den, Aden Hastanesi'nin restorasyonu için 87 milyon dolarlık anlaşma - Son Dakika
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Suudi Arabistan ile Yemen'den, Aden Hastanesi'nin restorasyonu için 87 milyon dolarlık anlaşma

17.08.2022 23:56
Suudi Arabistan ile Yemen'den, Aden Hastanesi'nin restorasyonu için 87 milyon dolarlık anlaşma

Suudi Arabistan ile Yemen'in, Aden Devlet Hastanesi'nin restore edilip işletmeye açılması için 87 milyon dolar değerinde bir anlaşma imzaladığı bildirildi.

Suudi Arabistan ile Yemen'in, Aden Devlet Hastanesi'nin restore edilip işletmeye açılması için 87 milyon dolar değerinde bir anlaşma imzaladığı bildirildi.

Suudi Arabistan'a bağlı Yemen Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Programı'ndan yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın Yemen Halk Sağlığı ve Nüfus Bakanı Kassam Buhaybah ile programın yöneticisi ve Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir tarafından imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Aden Devlet Hastanesi'nin restorasyonu ve gerekli ekipmanların temin edilerek işletmeye alınmasını öngören projenin, yaklaşık 87 milyon dolarlık bir maliyetinin bulunduğu kaydedildi.

Hastaneye 187 tıbbi cihaz ve ekipman ile 270 yatak kapasitesi sağlayacak projenin imzalanması, Yemen'deki Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi'nin Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaretin hemen öncesinde gerçekleşti.

Alimi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Aden Devlet Hastanesi'nin işletmeye alınması için sözleşmenin imzalanması, Suudi Arabistan'ın Yemen'e verdiği cömert destekteki istikrarının bir başka kanıtı." ifadesini kullandı.

Alimi, hastanenin Aden ve komşu illerde yılda yarım milyondan fazla kişiye sağlık hizmeti sunacağını açıkladı.

Resmi Yemen haber ajansına göre, Alimi, Suudi Arabistan'ı da içeren birkaç gün sürecek ziyaretler kapsamında Birleşik Arap Emirlik'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye gitmişti.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Suudi Arabistan, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan ile Yemen'den, Aden Hastanesi'nin restorasyonu için 87 milyon dolarlık anlaşma - Son Dakika

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