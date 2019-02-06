Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan İlk İletişim Uydusunu Uzaya Gönderdi

Suudi Arabistan İlk İletişim Uydusunu Uzaya Gönderdi

1 saat önce

Suudi Arabistan, hızlı ve güvenli telekomünikasyon hizmeti sunması için ilk iletişim uydusunu uzaya gönderdi.

Suudi Arabistan İlk İletişim Uydusunu Uzaya Gönderdi, System.String[]
Suudi Arabistan, hızlı ve güvenli telekomünikasyon hizmeti sunması için ilk iletişim uydusunu uzaya gönderdi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, ülkenin ilk iletişim uydusu SGS1'in Fransız Guyana'sından başarıyla uzaya gönderildiğini duyurdu.

Uydunun, Suudi Arabistan başta olmak üzere, ticari amaçlarla Orta Doğu bölgesi ile Kuzey Afrika, Avrupa, Sahraaltı Afrika ve Orta Asya'nın büyük kısmında hizmet vermesi planlanıyor.

Yüksek hızda iletişim sağlayacak uydunun, 6,5 ton ağırlığında olduğu ve 20 yıldan fazla bir süre hizmet vermesinin beklendiği kaydedildi.

Suudi Arabistan ve ABD ortaklığıyla geliştirilen uydunun, Kral Abdulaziz Bilim ve Teknoloji Kenti ile Lockhead Martin şirketinin iş birliğiyle üretildiği açıklandı.

Ülkenin ilk iletişim uydusu, geniş bantta ve güvenli iletişim imkanı sunarak, uzak bölgeler için telekomünikasyon hizmeti verecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:48 Kaynak: AA

Asya, Guyana, Suudi Arabistan, Güncel
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