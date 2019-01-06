Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan, İlk Kez Kâbe'nin İçinde Ne Olduğunu ve Saklanan Kutuda Ne Bulduğunu Ortaya...

Suudi Arabistan, İlk Kez Kâbe'nin İçinde Ne Olduğunu ve Saklanan Kutuda Ne Bulduğunu Ortaya...

1 saat önce

Kabe, müslümanlar için çok büyük bir öneme sahip olmasının yanında dünyanın en muazzam yapıtlardan biridir.

Kabe, müslümanlar için çok büyük bir öneme sahip olmasının yanında dünyanın en muazzam yapıtlardan biridir. Sözlükte dört köşeli veya küp şeklinde olmak anlamlarındaki ka'b kökünden gelen kabe 'Küp şeklinde nesne' demektir. Peki ama küp şeklindeki bu kutsal yerin içerisinde neler vardır? Gelin İslam dininin en büyük başyapıtlarından biri olan Kabe'nin içinde neler varmış yakından bakalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:17 Kaynak: Youtube

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