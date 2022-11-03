Türkiye'nin Togg'u seri üretime almasının ardından Suudi Arabistan hükümeti de yerli otomobil üreteceklerini duyurdu - Son Dakika
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Türkiye'nin Togg'u seri üretime almasının ardından Suudi Arabistan hükümeti de yerli otomobil üreteceklerini duyurdu

03.11.2022 21:56
Türkiye'nin Togg'u seri üretime almasının ardından Suudi Arabistan hükümeti de yerli otomobil üreteceklerini duyurdu

Türkiye'nin ardından Suudi Arabistan da yerli otomobilini üretmek için harekete geçti. Yapılan duyuruda ülkenin ilk ticari elektrikli otomobilinin markasının "Ceer (Seyr)" olacağı belirtildi.

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'da seri üretim sürecinin başlamasının ardından bir haber de Suudi Arabistan'dan geldi. Riyad hükümeti yerli otomobil üreteceklerini duyurdu.

RİYAD ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ÜRETECEK

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, ülkede üretilecek elektrikli otomobil markası Ceer'i (Seyr) açıkladığı belirtildi.

YABANCI YATIRIMCI HEDEFLENİYOR

Haberde Suudi Arabistan'ın Ceer markasının ulusal ekonomiyi destekleyecek 562 milyon riyal (150 milyon dolar) yabancı yatırımcı çekmeyi hedeflediği kaydedildi. Ülkenin ilk elektrikli otomobil markası Ceer şirketinin 2034 yılına kadar gayri safi yurtiçi hasılaya doğrudan 30 milyar riyal (yaklaşık 8 milyar dolar) katkı sunması, 30 bin doğrudan ve dolaylı istihdam fırsatı amaçlanıyor.

SUV VE SEDAN MODELLERİ OLACAK

Hem Suudi Arabistan'da hem de Orta Doğu'da satış yapacak elektrikli otomobiller SUV ve sedan modelleriyle üretilecek. Öte yandan Veliaht Prens Bin Selman, Ceer markasının bir elektrikli otomobilden öte Suudi Arabistan'da ulusal sanayi sistemini geliştirme stratejisini destekleyen bir adım olacağını vurguladı.

ÇİNLİ ŞİRKETLE ORTAKLIK

Foxconn Yönetim Kurulu Başkanı Young Liu de "Suudi Arabistan'da elektrikli otomobillerin dizayn ve üretimine odaklanmak üzere Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ile yeni bir otomobil şirketini kurma ortaklığı bizleri mutlu etti." dedi.

Kaynak: AA
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