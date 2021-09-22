Suudi Arabistan'ın, BAE'den yaptığı ithalat temmuz ayında yaklaşık yüzde 33 azaldı - Son Dakika

Suudi Arabistan'ın, Körfez ülkelerinden ithalata iki ay önce getirdiği yeni kurallar nedeniyle temmuz ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nden yaptığı ithalatın değeri yaklaşık yüzde 33 düştü.

Suudi Arabistan İstatistik Genel Kurumunun yazılı açıklamasında, BAE'den yapılan ithalatın, haziran ayında 4,56 milyar (yaklaşık 1,22 milyar dolar) riyalken, temmuz ayında 3,07 milyar riyal (817,5 milyon dolar) olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Temmuz 2020'de BAE'den yapılan ithalatın, 3,27 milyar riyal (871,2 milyon dolar) olduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan yönetimi, temmuz ayında Körfez ülkelerine sağladığı gümrük imtiyazını kısmen kaldırma kararı almıştı.

BAE, Bahreyn, Kuveyt, Umman Sultanlığı ve Katar'ı kapsayan Körfez ülkelerindeki serbest bölgelerde üretilen ürünlerin "yerli ürün sayılmayacağını" ilan eden karar, Körfez ülkelerinin serbest bölgelerinde üretilen veya İsrail menşeli katkı madde içeren ürünleri imtiyaz listesinden çıkarıyor.

Karar, ayrıca yüzde 25'in altında yerli işçi istihdam eden şirketlerin ürünlerini de Körfez İşbirliği Konseyinin gümrük muafiyeti anlaşmasının dışında tutuyor.

Riyad hükümetinin kararı, İsrail menşeli katkı maddesi içeren ürünlerin yanı sıra üretici firmanın tümüyle veya kısmen İsrailli yatırımcılara ait ürünler ile Arapların İsrail'e karşı boykot ettiği firmalara ait ürünleri de kapsıyor.

Söz konusu karar, o dönem Arap basınında petrol üretimi konusunda anlaşmazlık yaşadığı "Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ve BAE ithalatını hedef alan" bir adım olarak yorumlanmıştı.