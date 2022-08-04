Suudi Arabistan'da kum fırtınası

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yer alan Al-Sulay bölgesini vuran kum fırtınası nedeniyle gökyüzü turuncuya boyandı. Görüşün önemli derece düştüğü bölgede, trafikte aksamalar meydana geldi. Sivil Savunma Kuvvetleri, vatandaşları güvenlik önlemlerine uymaları çağrısında bulunurken, sürücülerin yavaş sürmelerini, her zaman farlarını açık tutmalarını istedi. Solunum rahatsızlığı olan kişilere de mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Riyad, Güncel, Son Dakika

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