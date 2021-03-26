Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesine düşen roket mermisi, petrol tesisinde yangına neden oldu - Son Dakika

Açıklamada ayrıca Husilerin, Cazan ve Necran Üniversitelerini hedef alma girişiminde bulunduğu aktarılmıştı.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, daha önce yaptığı açıklamada, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü 6 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Cazan'daki Petrol Ürünleri Dağıtım İstasyonu roket mermisiyle saldırıya uğradı.

Suudi Arabistan 'ın güneyindeki Cazan bölgesine atılan roket mermisinin bir petrol tesisinde yangına neden olduğu belirtildi.

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