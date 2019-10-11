Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında İran'a ait tankerde patlama
1 saat önce
Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:02 Kaynak: AA
Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan haberde, Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldiği bildirildi.
Patlamanın ardından tankerden denize sızıntı olduğu ifade edildi.
Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a çok sert tepki: Önce aynaya baksın! İran'a ait Kızıldeniz'de bulunan tanker, roketle vuruldu Türkiye Ermeni Patrikliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek: Huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sivil şehitleri son yolculuğuna uğurlandı