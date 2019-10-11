Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında İran'a ait tankerde patlama
Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında İran'a ait tankerde patlama

Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında İran'a ait tankerde patlama

1 saat önce

Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında İran'a ait tankerde patlama, System.String[]

Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan haberde, Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Patlamanın ardından tankerden denize sızıntı olduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:02 Kaynak: AA
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