Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında İran'a ait tankerde patlama

Patlamanın ardından tankerden denize sızıntı olduğu ifade edildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan haberde, Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Suudi Arabistan 'ın Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran 'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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