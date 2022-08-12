Suudi Arabistan'da bir kişi üzerindeki bomba düzeneğini patlatarak 4 kişiyi yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

Suudi Arabistan'da bir kişi üzerindeki bomba düzeneğini patlatarak 4 kişiyi yaraladı

12.08.2022 15:37
Suudi Arabistan'da bir kişi üzerindeki bomba düzeneğini patlatarak 4 kişiyi yaraladı

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde güvenlik güçlerinin yakalamaya çalıştığı bir kişinin üzerindeki düzeneği patlatması sonucu 3'ü polis, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde güvenlik güçlerinin yakalamaya çalıştığı bir kişinin üzerindeki düzeneği patlatması sonucu 3'ü polis, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülkenin resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Devlet Güvenlik Başkanlığı tarafından aranan 9 kişiden biri olan Abdullah el-Bekr'in 10 Ağustos Çarşamba günü Cidde kentinde takibe alındığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin yakalamaya çalıştığı sırada Bekr'in üzerindeki bomba düzeneğini patlattığı aktarılan haberde, Bekr'in olay yerinde hayatını kaybettiği, biri sivil, 3'ü güvenlik güçlerinden olmak üzere 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumuyla ilgili bilgi verilmeyen haberde, devletin güven ve istikrarını hedef alanlara müsaade edilmeyeceği kaydedildi.

Haberde, Abdullah el-Bekr'in hangi nedenle arandığına ilişkin bilgi yer almadı.

YORUMLAR
500
Küresel petrol arzı temmuzda arttı Küresel petrol arzı temmuzda arttı Temel Karamollaoğlu, Suudi Arabistan'dan Para Alınacağı İddialarını Değerlendirdi: 'Bunun Karşılığında Bizden Ne İsteyecekler?' Temel Karamollaoğlu, Suudi Arabistan'dan Para Alınacağı İddialarını Değerlendirdi: 'Bunun Karşılığında Bizden Ne İsteyecekler?'
Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da bir kişi üzerindeki bomba düzeneğini patlatarak 4 kişiyi yaraladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:18 Real Madrid Başkanı Perez, taraftarın Ronaldo isteğine yanıt verdi: Cristiano mu? Yine mi? 38 yaşında...
15:16 İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu Elif Ada, neredeyse annesi kadar oldu
15:13 Akşener'den hükümete emekli maaşı tepkisi: En düşüğü asgari ücret kadar olmalıdır
14:51 Hakkında tedbir aldıran karısına tokat atıp kucağından 9 aylık çocuğunu alıp kaçtı!
14:29 Vurgunculara büyük darbe! Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerde indirimli satışı yapılacak ürünler belli oldu
15:10 "Siyasetçi velinimetine terörist diyebilir mi" diyen Meral Akşener: Siyasetçiler sürekli birbirine laf çakıyor
14:20 Dar sokakta oyun oynayan çocuklar, hızla geçen otomobilin altında kalmaktan zor kurtuldu: Bu zararlıyı bulun
14:19 Afrika'da korkunç olay! Karısıyla cinsel ilişkiye girerken evi basılan adam, karısının LGBT'li sevgilisi tarafından öldürüldü
14:12 İmamoğlu'na rakip mi olacak? Bakan Karaismailoğlu, "İBB'ye aday olacak mısınız?" sorusunu yanıtladı
14:02 Semih Kaya, 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 15:37:52. #1.11#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da bir kişi üzerindeki bomba düzeneğini patlatarak 4 kişiyi yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement