Suudi Arabistan'da bir kişi üzerindeki bomba düzeneğini patlatarak 4 kişiyi yaraladı

Güvenlik güçlerinin yakalamaya çalıştığı sırada Bekr'in üzerindeki bomba düzeneğini patlattığı aktarılan haberde, Bekr'in olay yerinde hayatını kaybettiği, biri sivil, 3'ü güvenlik güçlerinden olmak üzere 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Ülkenin resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Devlet Güvenlik Başkanlığı tarafından aranan 9 kişiden biri olan Abdullah el-Bekr'in 10 Ağustos Çarşamba günü Cidde kentinde takibe alındığı belirtildi.

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Kaynak: AA

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