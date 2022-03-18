Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'nda 1,6 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'nda 1,6 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

18.03.2022 19:38

Suudi Arabistan'ın batısındaki Cidde kentinde bir milyon 600 bin uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın batısındaki Cidde kentinde bir milyon 600 bin uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Kızıldeniz kıyısındaki Cidde Limanı'ndan ülkeye sokulmaya çalışılan yüklü miktardaki uyuşturucuya geçit verilmediği belirtildi.

İthal edilen bir karavanın içine saklanmış 1,6 milyon adet captagon hapın ele geçirildiği aktarılan haberde, araca profesyonelce zulalanmış hapların gümrük noktasındaki güvenlik cihazları sayesinde bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu haplarla birlikte 3 kişinin gözaltına alındığı belirtilen haberde, uyuşturucuların nereden geldiğine dair bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan, Nisan 2021'de uyuşturucu kaçakçılığında kullanıldığı gerekçesi ile Lübnan'dan meyve ve sebze girişini yasaklamıştı.

Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'nda 1,6 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'nda 1,6 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'nda 1,6 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

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Suudi Arabistan, Kızıldeniz, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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