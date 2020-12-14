Suudi Arabistan'ın Cidde limanındaki petrol tankerinde patlama
14.12.2020 10:41
Suudi Arabistan'ın Cidde limanı açıklarında demirleyen Singapur bandıralı bir petrol tankerinin 'dış kaynaklı' bir saldırı nedeniyle patladığı açıklandı.
– Suudi Arabistan'ın Cidde limanı açıklarında demirleyen Singapur bandıralı bir petrol tankerinin 'dış kaynaklı' bir saldırı nedeniyle patladığı açıklandı.
Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Cidde limanı açıklarında demirleyen BW Rhine adlı Singapur bandıralı petrol tankerinde dış kaynaklı bir saldırı nedeniyle patlama olduğu bildirildi.
Tankerin ait olduğu şirketten yapılan açıklamada, "Çarpma patlamaya ve ardından da gemide yangına neden oldu. Gemiden bir miktar petrol kaçmış olabilir, ancak bu teyit edilmedi ve şu anda gemideki petrol seviyesinin patlamadan önceki seviyeyle aynı olduğu anlaşılıyor" ifadeleri kullanıldı.
OLAYDA YARALANAN OLMADI
Şirket, geminin mürettebatının yangını söndürdüğünü ve kimsenin yaralanmadığını, ancak gövdenin bazı kısımlarının hasar gördüğünü de sözlerine ekledi. Suudi Arabistan Sahil Güvenlik ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.
- Arabistan
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