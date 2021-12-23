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Suudi Arabistan'ın Çin'in yardımıyla gizlice kendi balistik füzesini inşa ettiği iddiası - Son Dakika

Suudi Arabistan'ın Çin'in yardımıyla gizlice kendi balistik füzesini inşa ettiği iddiası

23.12.2021 18:34
Suudi Arabistan'ın Çin'in yardımıyla gizlice kendi balistik füzesini inşa ettiği iddiası

ABD istihbaratının sızdırdığı bilgiler ve elde edilen uydu görüntülerinde Suudi Arabistan'ın Çin'in desteğiyle kendi balistik füzelerini ürettiği iddia edildi.

ABD istihbaratının sızdırdığı bilgiler ve elde edilen uydu görüntülerinde Suudi Arabistan'ın Çin'in desteğiyle kendi balistik füzelerini ürettiği iddia edildi.

ABD istihbaratı, CNN televizyonuna Suudi Arabistan'a ilişkin Orta Doğu'da güç dengelerini derinden etkileyecek ve tartışmalara neden olacak bir sızıntı yaptı.

CNN'nin elde ettiği uydu görüntüleri ve istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde, daha önce Çin'den balistik füze satın aldığı bilinen Suudi Arabistan'ın şimdi de Çin'in de desteğiyle kendi balistik füzesini inşa ettiği iddia edildi.

CNN'e bilgi veren iki kaynak, Beyaz Saray'a bağlı Ulusal Güvenlik Konseyi dahil birçok ABD kurumuna istihbarat tarafından Suudi Arabistan ile Çin arasındaki hassas balistik füze teknolojisi transferi hakkında brifing verildiğini ileri sürdü.

Kaynaklar, bu sürecin eski Başkan Donald Trump döneminde başladığını ancak Trump yönetiminin bu bilgileri Kongre'ye vermediğini ve Kongre üyelerinin bu konuyu ABD hükümetinin dışındaki kaynaklardan öğrendiğini de iddia etti.

2 uydu görüntüsü mevcut

CNN'in elde ettiği ve Planet adlı bir şirket tarafından 26 Ekim ile 2 Kasım'da çekilen iki uydu görüntüsü, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a bağlı Davadmi kasabasının yakınlarındaki katı yakıt imha tesisini gösteriyor.

Görüntüleri CNN'e analiz eden Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü ve istihbarat yetkilileri, tesisin yakınlarında balistik füze üretiminden arta kalan katı yakıtın imha edildiği çukurların iddianın en kesin kanıtı olduğunu kaydetti.

Ancak henüz üretilen füzenin menzili ve kapasitesi konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Biden yönetimini zor durumda bırakacak

Suudi Arabistan'ın Çin ile iş birliği içinde kendi balistik füzelerini inşa etmesi durumunda, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin birçok konuda karmaşık sınamalarla karşı karşıya kalacağı konuşuluyor.

Bölgesel güç dengelerinin değişmesi ve Çin'in Suudi Arabistan'da etkisini artırmasının yanı sıra Biden yönetiminin İran ile devam eden görüşmelerinde Tahran'ın balistik füze programını geriletmesine yönelik çabalarının da boşa düşeceği ifade ediliyor.

Bu konuda bölge ülkeleri ve İsrail'in tepkisi de merak edilirken, Biden Çin ile iklim, ticaret ve salgın hastalıklar başta olmak üzere birçok konuda angajman sağlamışken, ABD'nin Pekin-Riyad arasındaki balistik füze iş birliğine müdahale etmesinin şu ana dek sağlanan angajmanı da karmaşık hale getirebileceği belirtiliyor.

CNN'e konuşan kaynaklar, Biden yönetiminin balistik füze teknolojisi transferlerinde yer alan bazı Çinli ve Suudi Arabistanlı kuruluşlara yaptırım uygulamaya hazırlandığını, ancak bazı kongre üyelerinin bu tür adımların istenen sonucu vermeyeceğinden endişe duyduğunu ileri sürdü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'ın Çin'in yardımıyla gizlice kendi balistik füzesini inşa ettiği iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'ın Çin'in yardımıyla gizlice kendi balistik füzesini inşa ettiği iddiası - Son Dakika
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