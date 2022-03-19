Suudi Arabistan'ın da katıldığı ABD'deki "Kızıl Bayrak" tatbikatı sona erdi - Son Dakika
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Suudi Arabistan'ın da katıldığı ABD'deki "Kızıl Bayrak" tatbikatı sona erdi

19.03.2022 23:18
Suudi Arabistan'ın da katıldığı ABD'deki "Kızıl Bayrak" tatbikatı sona erdi

ABD'de Suudi Arabistan'ın yanı sıra çok sayıda ülkenin katıldığı "Kızıl Bayrak" tatbikatının sona erdiği bildirildi.

ABD'de Suudi Arabistan'ın yanı sıra çok sayıda ülkenin katıldığı "Kızıl Bayrak" tatbikatının sona erdiği bildirildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, 8 Mart'ta ABD'nin Nevada kentindeki Nellis Hava Üssü'nde başlayan tatbikat bugün son buldu.

Tatbikatta Suudi Arabistan hava kuvvetlerinden pilotların, gerçeğe yakın savaş ortamında düşman hedefleriyle başa çıkma kapasitesini gösterdiği ifade edildi.

Riyad yönetiminin, tatbikata katılarak, katılımcı ülkelerin hava kuvvetlerinin deneyimlerinden faydalanmayı, iş birliğini artırmayı ve muharebe seviyesini yükseltmeyi amaçladığı kaydedildi.

Haberde, tatbikata katılan diğer ülkelerin isimlerine yer verilmedi.

İlk defa 1975 yılında başlayan "Kızıl Bayrak" tatbikatı dünyanın en güçlü hava tatbikatlarından biri olarak kabul ediliyor.

Suudi Arabistan 16 Şubat'ta, F-15SA tipi modern savaş uçaklarının yanı sıra tüm hava, teknik ve destek ekipleriyle tatbikata katılacağını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'ın da katıldığı ABD'deki 'Kızıl Bayrak' tatbikatı sona erdi - Son Dakika


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