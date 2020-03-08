Suudi Arabistan'ın el-Katif kentinde koronavirüsü nedeniyle okullar iki hafta tatil edildi - Son Dakika
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Suudi Arabistan'ın el-Katif kentinde koronavirüsü nedeniyle okullar iki hafta tatil edildi

32 dakika önce

Suudi Arabistan'ın doğusundaki el-Katif kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bugünden itibaren iki hafta boyunca eğitime ara verildi.

Suudi Arabistan'ın el-Katif kentinde koronavirüsü nedeniyle okullar iki hafta tatil edildi, System.String[]

Suudi Arabistan'ın doğusundaki el-Katif kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bugünden itibaren iki hafta boyunca eğitime ara verildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre Eğitim Bakanlığı, kararın yeni tip koronavirüs takip komitesinin tavsiyesi gereği alındığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında okulların kapalı olduğu süre içinde eğitimin uzaktan sanal okullar üzerinden sürdürüleceği vurgulandı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ise cumartesi yaptığı açıklamada ülkede koronavirüs taşıyan kişi sayının iki yeni vakayla 7'ye yükseldiğini bildirdi.

Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:08 Kaynak: AA
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