Suudi Arabistan'ın güneyindeki Yemenlilerin iş sözleşmelerinin feshedildiği iddia edildi - Son Dakika

Yemen Enformasyon Bakanlığı Danışmanı Muhtar er-Rahbi, Suudi Arabistan'ın güneyinde çalışan tüm Yemenli işçilerin iş sözleşmesinin Riyad yönetimince feshedildiğini öne sürdü.

Rahbi, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Yemen'deki resmi makamları, kararın sebeplerinin öğrenilmesi ve konuya çözüm bulunması için Suudi Arabistan nezdinde harekete geçmeye çağırdı.

Suudi Arabistan makamlarından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek, 10 Ağustos'ta Riyad'da Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Suudi Arabistan'daki Yemenli işçilerin sorunlarının çözülmesi çağrısında bulunmuştu.

Yemen basınında da son dönemde Suudi Arabistan'da özel ve resmi kurumlar ile üniversitelerde çalışan Yemenlilerin iş sözleşmelerinin feshedildiği yönünde haberler yer almıştı.