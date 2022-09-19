Suudi Arabistan'ın günlük petrol ihracatı 7,38 milyon varile yükseldi - Son Dakika
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Suudi Arabistan'ın günlük petrol ihracatı 7,38 milyon varile yükseldi

19.09.2022 19:23
Suudi Arabistan'ın günlük petrol ihracatı 7,38 milyon varile yükseldi

Suudi Arabistan'ın günlük petrol ihracatının, temmuz ayında yüzde 2,6 artışla 7,38 milyon varile yükseldiği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın günlük petrol ihracatının, temmuz ayında yüzde 2,6 artışla 7,38 milyon varile yükseldiği belirtildi.

Joint Organisations Data Initiative (JODI) adlı uluslararası veri tabanın sonuçlarına göre, Suudi Arabistan'ın günlük ham petrol ihracatı Temmuz 2022'de yüzde 2,6 arttı. Haziran ayında 7,2 milyon varile ulaşan Suudi Arabistan'ın günlük petrol ihracatı böylece temmuzda, 7,38 milyon varile yükselmiş oldu.

Buna göre, Suudi Arabistan'ın geçen temmuz ayındaki günlük petrol ihracatı, Nisan 2020'den bu yana en yüksek rakam oldu.

Suudi Arabistan, üretim sıralamasında ABD ve Rusya'dan sonra üçüncü olmasına rağmen dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olarak öne çıkıyor.

YORUMLAR
500
Brent petrolün varil fiyatı 92,08 dolar Brent petrolün varil fiyatı 92,08 dolar ABD, stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satacak ABD, stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satacak
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'ın günlük petrol ihracatı 7,38 milyon varile yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'ın günlük petrol ihracatı 7,38 milyon varile yükseldi - Son Dakika
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