Suudi Arabistan'ın günlük petrol ihracatı 7,38 milyon varile yükseldi

Suudi Arabistan'ın günlük petrol ihracatının, temmuz ayında yüzde 2,6 artışla 7,38 milyon varile yükseldiği belirtildi.

Joint Organisations Data Initiative (JODI) adlı uluslararası veri tabanın sonuçlarına göre, Suudi Arabistan'ın günlük ham petrol ihracatı Temmuz 2022'de yüzde 2,6 arttı. Haziran ayında 7,2 milyon varile ulaşan Suudi Arabistan'ın günlük petrol ihracatı böylece temmuzda, 7,38 milyon varile yükselmiş oldu.

Buna göre, Suudi Arabistan'ın geçen temmuz ayındaki günlük petrol ihracatı, Nisan 2020'den bu yana en yüksek rakam oldu.

Suudi Arabistan, üretim sıralamasında ABD ve Rusya'dan sonra üçüncü olmasına rağmen dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olarak öne çıkıyor.