Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'ın İslam alimlerini idam edeceği iddiası

Suudi Arabistan'ın İslam alimlerini idam edeceği iddiası

6 saat önce

Kardeşler Cemiyeti üyesi bir grup, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde, üç din adamının idam edileceği yönündeki iddialarla ilgili basın açıklaması yaptı.

Suudi Arabistan'ın İslam alimlerini idam edeceği iddiası, System.String[]
Kardeşler Cemiyeti üyesi bir grup, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde, üç din adamının idam edileceği yönündeki iddialarla ilgili basın açıklaması yaptı.
Beşiktaş'ta bulunan konsolosluk önünde toplanan grup adına açıklamayı İbrahim Şahin okudu.
Şahin, "Kadir Gecesini beklerken maalesef bize gelen haberler Müslümanların alimlerinin katledileceği üzereydi. Biz iftarımızı su ile açmak isterken duyduk ki birileri saltanatın köleliğine soyunmuş, Müslümanların kanı ile iftar etmek istiyorlar, Müslümanların bayramlarını onların acıları haline getirmek istiyorlar. Biz alimlerimizi peygamberlerin varisleri olarak bildik." dedi.
Şahin'in ardından, Arapça ve İngilizce basın açıklamaları da okundu.
Gruptakiler, dua ettikten sonra buradan ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 08:14 Kaynak: AA
Beşiktaş, İstanbul, Suudi Arabistan, Güncel
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