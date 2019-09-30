Suudi Arabistan'ın kredi notu düşürüldü
2 saat önce
Fitch Ratings, Suudi Arabistan'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu A+'dan A'ya indirdi ve görünümü 'durağan' olarak belirledi.
Fitch Ratings, Suudi Arabistan'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu A+'dan A'ya indirdi ve görünümü 'durağan' olarak belirledi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:21
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