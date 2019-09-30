Suudi Arabistan'ın kredi notu düşürüldü

Fitch Ratings, Suudi Arabistan 'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu A+'dan A'ya indirdi ve görünümü 'durağan' olarak belirledi.

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Üç kamu bankasının taşıt kredisi kampanyasına Otokar ve BMC de dahil oldu