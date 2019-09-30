Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'ın kredi notu düşürüldü
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Suudi Arabistan'ın kredi notu düşürüldü

2 saat önce

Fitch Ratings, Suudi Arabistan'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu A+'dan A'ya indirdi ve görünümü 'durağan' olarak belirledi.

Suudi Arabistan'ın kredi notu düşürüldü, System.String[]

Fitch Ratings, Suudi Arabistan'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu A+'dan A'ya indirdi ve görünümü 'durağan' olarak belirledi.

Suudi Arabistan, Fitch, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:21 
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