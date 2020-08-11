Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki dağların 37 milyon yaşında olduğu tespit edildi - Son Dakika

Suudi Arabistan Kral Abdülaziz Üniversitesi Deniz Bilimleri Koleji tarafından yapılan araştırmalar sonucu, ülkenin kuzeyindeki dağların 37 milyon yaşında olduğu tespit edildi.

Suudi Arabistan'ın Kral Abdülaziz Üniversitesi Deniz Bilimleri Koleji ve Suudi Arabistan Jeoloji Araştırma Merkezi Fosil Bölümü işbirliğiyle, ülkenin kuzey kesimindeki dağlarda jeolojik yaşlarını belirlemek için çalışmalar yapıldı. Florida Eyalet Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora dereceleri olan Dr. Muhammad Hamdi Al-Jahdali, Suudi Arabistan Kral Abdülaziz Üniversitesi Deniz Bilimleri Koleji Deniz Jeolojisi Bölümü öğretim üyesi olarak çalışmalara katıldı. Florida Eyalet Üniversitesi, Al-Jahdali'nın yaptığı araştırmayı paylaştı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucu Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki dağların 37 milyon yaşında olduğu belirlendi.

Al-Jahdali, dağların 37 milyon yıllık yarı derin çökeltiler olduğunu açıklarken bu organizmaların jeolojik kayıtlarda yaklaşık 200 milyon yıl önce ortaya çıktığını söyledi. - RİYAD