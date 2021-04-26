Suudi Arabistan'ın Lübnan'dan sebze ithalatını durdurma kararı Beyrut yönetimini harekete geçirdi - Son Dakika

Lübnan makamları, Suudi Arabistan'ın meyve ve sebze ithalatını yasaklama kararına sebep olan uyuşturucu kaçakçılarının yakalanması için yargıya talimat verdi.

Lübnan'dan Suudi Arabistan'a meyve ve sebze ihracatı yapılan konteynerlerde uyuşturucu maddelere rastlanması üzerine Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığınca getirilen yasağın ardından bugün başkent Beyrut'ta Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya başkanlık eden Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Suudi Arabistan'da yaşanan son olayda görüldüğü gibi uyuşturucudan akaryakıta kadar kaçakçılığın her türlüsünün Lübnan'a zarar verdiğini söyledi.

Suudi Arabistan ile ilişkilerine önem verdiklerini dile getiren Avn, güvenlik güçlerine kaçakçılıkla mücadelede önlemleri artırmaları talimatı verdi.

Başbakan Hassan Diyab da "Suudi Arabistan ve Körfez'deki tüm ülkelerin Lübnan'dan tarım ürünlerinin ithalatını durdurmakla çeşitli yollardan yapılan uyuşturucu kaçakçılığının önüne geçemeyeceklerini çok iyi biliyoruz. İkili iş birliğiyle ancak bu tür şebekelerin önüne geçilebilir." dedi.

Toplantının ardından yayımlanan yazılı açıklamada ise Lübnan Başsavcısı Gassan Uveydat'a, sebze ve meyve sevkiyatları üzerindeki uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılması talimatı verildiği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın aldığı karar

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı 23 Nisan'da, Lübnan'dan gelen konteynerlerde uyuşturucu madde bulunması üzerine bu ülkeden yapılan ithalatın pazar gününden itibaren durdurulmasına karar vermişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lübnan menşeli uyuşturucu kaçakçıları tarafından Suudi Arabistan'a yönelik eylemlerde artış yaşanması nedeniyle alınan kararın, Lübnan makamları bu tür eylemleri durdurmak için gerekli tedbirleri alıncaya kadar yürürlükte kalacağı ifade edilmişti.

Suudi Arabistan Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 6 yılda Lübnan'dan Suudi Arabistan'a sokulmaya çalışılan 600 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini aktarmıştı.

Lübnanlı Çiftçiler Topluluğu eski başkanı İbrahim Terşişi'nin açıklamalarına göre, Suudi Arabistan yıllık olarak Lübnan'dan 50 bin tondan fazla tarım ürünü ithal ediyor.

Riyad yönetiminin söz konusu kararı, ekonomik krizin pençesindeki Lübnan'da birkaç günden beri gündemden düşmedi.