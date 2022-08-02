Saudi petrol şirketi Aramco, ABD merkezli VGP'yi satın aldı! - Son Dakika
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Saudi petrol şirketi Aramco, ABD merkezli VGP'yi satın aldı!

02.08.2022 00:08
Saudi petrol şirketi Aramco, ABD merkezli VGP'yi satın aldı!

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco, ABD merkezli motor yağı ve katkı maddeleri üreticisi Valvoline'ın yan kuruluşu Valvoline Global Products'ı 2,65 milyar dolara satın aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Aramco'nun Valvoline Global Products'ı (VGP) 2,65 milyar dolara satın alma anlaşmasını imzaladığı belirtildi. Haberde, Aramco'nun Valvoline'ın üretim ve dağıtım ağından, kullanıcılar ve tedarikçilerle olan ortaklıklarından ve küresel marka itibarından yararlanacağı kaydedildi.

"BÜYÜME STRATEJİSİYLE UYUMLU"

Aramco'nun Rafine ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammed bin Yahya el-Kahtani, VGP'nin satın alınmasının Aramco'nun Ar-Ge yeteneklerini geliştireceğini ve büyüme stratejisiyle uyumlu olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Saudi petrol şirketi Aramco, ABD merkezli VGP'yi satın aldı! - Son Dakika

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