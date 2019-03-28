Suudi Arabistan'ın Nükleer Enerji Santrali İçin Abd, Rusya ve Güney Kore Yarışıyor

ABD Enerji Bakanı Rick Perry'nin Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji satması ve bu konuda yardımda bulunması için firmalara 6 gizli yetki verdiği bildirildi.

ABD Enerji Bakanı Rick Perry'nin Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji satması ve bu konuda yardımda bulunması için firmalara 6 gizli yetki verdiği bildirildi.



ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, en az iki nükleer enerji santrali yapmak isteyen Suudi Arabistan'la büyük bir anlaşma yapmaya çalıştığı kaydedildi. ABD dahil Suudi Arabistan'la nükleer santral yapma konusunda Güney Kore ve Rusya'nın da yarıştığı, anlaşmayı kazanan ülkenin Suudi Arabistan tarafından bu yılın sonuna doğru açıklamasının beklendiği belirtildi.



ABD Enerji Bakanı Rick Perry'nin Part 810 olarak bilinen yetkiyi firmaların herhangi bir anlaşma yapılmadan önceki çalışma için verildiği ifade edildi. Bu yetkinin nükleer enerji santralinde kullanılacak ekipmanı kapsamadığı kaydedildi. Enerji Bakanlığı tarafından firmalara nükleer enerji santral yapma yetkisinin verildiği önce The Daily Beast gazetesi tarafından bildirildi.



Nükleer Güvenlik İdaresi'nin Enerji Ofisi (NNSA) firmaların istediği iznin verilmesinin Trump yönetimi tarafından gizli tutulmasının istendiğini söyledi.



NNSA, Suudi Arabistan'a nükleer enerji santrali yapması konusunda özel izin verilen firmalardan bunu kamuya açıklamayacakları konusunda yazılı taahhüt aldıklarını söyledi. Enerji Bakanlığı daha önce verdiği Part 810 yetkilendirmelerini kamuya açıklamıştı. - WASHINGTON

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