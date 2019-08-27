Suudi Arabistan'ın Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili ders müfredatında yaptığı değişiklikler neler?
1 saat önce
Suudi Arabistan'da Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili müfredat değişti. Ortaokul tarih kitaplarında Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili değişiklikler neler?
Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı ortaokul tarih kitaplarında Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili konularda değişikliğe gitti.
"Güvenilir tarihi kaynaklara dayanılarak" yapıldığı belirtilen değişikliklerde imparatorluğun nasıl yıkıldığı ve ardından Arap ülkelerinin bağımsızlık süreçleri anlatılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:30
Suudi Araplar, Türkiye'den 17 yılda 2 milyon 553 bin metrekare toprak satın aldı! Kayyumdan, "Erdoğan ve bakanlara 600 bin liralık hediye" iddiasına yalanlama Suudi Arabistan, ders kitaplarında Osmanlı İmparatorluğu'nu 'İşgalci' olarak tanımladı Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'ya ait hedefler böyle vuruluyor