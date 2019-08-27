Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'ın Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili ders müfredatında yaptığı değişiklikler neler?
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Suudi Arabistan'ın Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili ders müfredatında yaptığı değişiklikler neler?

1 saat önce

Suudi Arabistan'da Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili müfredat değişti. Ortaokul tarih kitaplarında Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili değişiklikler neler?

Suudi Arabistan'ın Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili ders müfredatında yaptığı değişiklikler neler?, System.String[]

Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı ortaokul tarih kitaplarında Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili konularda değişikliğe gitti.


"Güvenilir tarihi kaynaklara dayanılarak" yapıldığı belirtilen değişikliklerde imparatorluğun nasıl yıkıldığı ve ardından Arap ülkelerinin bağımsızlık süreçleri anlatılıyor.

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Osmanlı İmparatorluğu, Suudi Arabistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:30 
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