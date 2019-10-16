Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'ın petrol tesislerinin vurulmasının ardından ABD İran'a siber saldırı düzenledi
Son Dakika Dünya Suudi Arabistan'ın petrol tesislerinin vurulmasının ardından ABD İran'a siber saldırı düzenledi

Suudi Arabistan'ın petrol tesislerinin vurulmasının ardından ABD İran'a siber saldırı düzenledi

1 saat önce

Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine 14 Eylül’de insansız hava araçlarıyla (drone) gerçekleşen saldırılardan sonra ABD bu olaydan sorumlu tuttuğu İran’a siber saldırı düzenledi.

Suudi Arabistan'ın petrol tesislerinin vurulmasının ardından ABD İran'a siber saldırı düzenledi, System.String[]

Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine 14 Eylül'de insansız hava araçlarıyla (drone) gerçekleşen saldırılardan sonra ABD bu olaydan sorumlu tuttuğu İran'a siber saldırı düzenledi.


Amerikan yetkililer olayın eylül ayının son günlerinde gerçekleştiğini bildirdi. Bir yetkili saldırının bazı teçhizatlara zarar verdiğini açıkladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:42 
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