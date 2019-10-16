Suudi Arabistan'ın petrol tesislerinin vurulmasının ardından ABD İran'a siber saldırı düzenledi
1 saat önce
Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine 14 Eylül’de insansız hava araçlarıyla (drone) gerçekleşen saldırılardan sonra ABD bu olaydan sorumlu tuttuğu İran’a siber saldırı düzenledi.
Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine 14 Eylül'de insansız hava araçlarıyla (drone) gerçekleşen saldırılardan sonra ABD bu olaydan sorumlu tuttuğu İran'a siber saldırı düzenledi.
Amerikan yetkililer olayın eylül ayının son günlerinde gerçekleştiğini bildirdi. Bir yetkili saldırının bazı teçhizatlara zarar verdiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:42
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