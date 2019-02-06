Suudi Arabistan'ın Petrol ve Gaz Rezervleri Arttı

Suudi Arabistan, Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Suudi Aramco imtiyaz bölgesinde DeGolyer ve MacNaughton şirketi tarafından yürütülen petrol ve gaza yönelik bağımsız denetimin ardından petrol ve gaz sabit rezervlerinin arttığını açıkladı.
Ticaret Bakanlığı Blog'unda yer alan habere göre, bu duyuru Aramco'nun halka arz edilmesine yönelik hazırlıkların bir parçası olarak yapılan bağımsız denetimin başlamasından sonra geldi. Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya açıklama yapan Bakanlık yetkilisi, 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle kanıtlanmış petrol ve gaz rezervlerinin, 268.5 milyar varil petrol ve 325.1 trilyon kübik feet gaz olduğunu açıkladı. Suudi Aramco'nun imtiyaz alanında, petrol ve doğal gaz rezervi 260.9 milyar varil petrol ve 302.3 trilyon kübik feet gaz olduğu daha önce tespit edilmişti.
Bakanlık, doğal gaz rezervlerindeki artışın ise 8.56 trilyon metreküpten 9.2 trilyon metreküpe çıktığı bilgisini verdi. Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih, "Son sonuçlar, Suudi Arabistan'ın petrol ve gaz rezervlerinin tahminimizden daha fazla olduğunu gösteriyor" diye konuştu.
Bakan Falih, Suudi Arabistan'daki petrol ve gaz rezervlerinin büyüklüğü dışında, varil başına 4 dolar ile dünyanın en ucuza çıkarılan ham petrolü olduğuna dikkat çekti. Ülkesinin yenilenebilir enerji kaynaklarından yaklaşık 60 GW elektrik üretmeye çalıştığını söyleyen Bakan, elektrik üretiminde kullanılan gaz oranının gelecek 12 yılda yüzde 50'den yüzde 70'e yükseleceği bilgisini de verdi.
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