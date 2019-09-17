Son Dakika Haberleri: Suudi arabistan'ın saldırıdan toparlanmasıyla petrol fiyatları düştü
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Suudi arabistan'ın saldırıdan toparlanmasıyla petrol fiyatları düştü

28 dakika önce

Saudi Aramco petrol tesisine yapılan saldırı sonrası, Suudi Arabistan petrol üretiminin beklenenden daha hızlı bir süre içinde eski haline döneceği açıklamalarıyla petrol fiyatları yüzde 6.0'nın üzerinde düştü.

Suudi arabistan'ın saldırıdan toparlanmasıyla petrol fiyatları düştü, System.String[]

Saudi Aramco petrol tesisine yapılan saldırı sonrası, Suudi Arabistan petrol üretiminin beklenenden daha hızlı bir süre içinde eski haline döneceği açıklamalarıyla petrol fiyatları yüzde 6.0'nın üzerinde düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 6.51 düşerek 64.53 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 6.06 düşüşle 59.09 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak faiz kararı öncesi hafif düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.28 düşüşle 17.975 dolardan,

altın, bir değişim göstermeyerek 1,511.5 dolardan,

bakır, yüzde 0.57 düşüşle 2.6255 dolardan,

platin, yüzde 0.26 düşüşle 936.8 dolardan ve

paladyum yüzde 0.14 artışla 1,594.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 275 liraya, çeyrek altın 449 liraya, Cumhuriyet altını da 1,860 liraya indi.

Suudi Arabistan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:03 Kaynak: DHA
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