Suudi Arabistan'ın Samta kentindeki elektrik santraline saldırı düzenlendi - Son Dakika

Arap koalisyonu, Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Samta kentindeki elektrik dağıtım santralinin hedef alındığını ve ardından yangın çıktığını duyurdu.

Yemen'deki Arap koalisyonu, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Samta kentindeki elektrik dağıtım santralinin hedef alındığı, ardından yangın çıktığı belirtildi.

Saldırının nasıl gerçekleştiğine ilişkin detay verilmeyen açıklamada, olay sonucu can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın sosyal medya hesabında da Suudi Arabistan hava savunma sistemlerinin, Husilerin Necran kentine doğru gönderdiği iki kamikaze türü İHA'yı imha ettiği belirtildi.

SPA'da yayımlanan koalisyon güçlerinin açıklamasında, "16 düşmanca saldırı karşısında istişarelerin yapılması için Yemenli kardeşlerimiz uğruna itidalli davranıyoruz. Husileri ağır ihlallerinde ısrar etmemeleri ve koalisyonun sabrını sınamamaları konusunda uyarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki önemli bazı yerler ile Cidde kentindeki Saudi Aramco tesislerini kanatlı füzelerle vurduklarını ileri sürdü.

Ülkenin güneyindeki Cazan ve Necran bölgelerinde yer alan Saudi Aramco tesislerini çok sayıda İHA ile hedef aldıklarını ifade eden Seri, doğudaki Ras et-Tennura ve batıdaki Rabiğ petrol rafinerilerini de İHA'larla hedef aldıklarını iddia etti.

Cazan, Güney Zahran, Abha, Hamis Muşayt bölgelerine de çok sayıda balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini aktaran Seri, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların süreceğini öne sürdü.

İran destekli Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.